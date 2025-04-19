ЧМ-2025 (женщины), дивизион II, группа В, 4-й тур

Украина – Бельгия – 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Сборная Украины по хоккею объявила заявку на чемпионат мира U-18 – в списке сразу 19 легионеров

Женская сборная Украины продолжает свои выступления на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе 2B, проходящем в Новой Зеландии. В 4-м туре "сине-желтые" встречались с бельгийками и камня на камне не оставили от соперниц.

Украинки пропустили первыми, но сразу же отыгрались, а затем забросили еще 5 "сухих" шайб. Хет-трик оформила Валерия Манчак, а дублем отметилась на счету Татьяны Кириченко.

Интересно, что Манчак, которая родилась в Трускавце, до хоккея достигла значительных успехов в других видах спорта. В частности, она стала чемпионкой Европы по боксу среди молодежи и чемпионкой мира по каратэ.

После 4-го тура Украина занимает в своем дивизионе третье место, набрав семь очков. Лидируют в шестерке хоккеистки из Австралии – 9 зачетных баллов. В заключительном туре "сине-желтые" сыграют против Гонконга – встреча состоится 20 апреля в 4:00 по киевскому времени.

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