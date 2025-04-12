Женская сборная Украины по борьбе прекрасно выступила на чемпионате Европы-2025 в Братиславе.

В последний день соревнований украинки выиграли еще четыре медали, две из которых золотые. Чемпионками Европы стали Ирина Бондарь (до 62 кг), которая победила в финале шведку Сару Иоганну Линдборг, и Алла Белинская. Последняя в весовой категории до 72 кг одолела двукратную чемпионку Европы U-23 и двукратную чемпионку мира U-23 Несрин Бас.

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Украина финишировала на первом месте в общем (155 очков), завоевав 8 медалей (4 золотые, 4 бронзовые) в восьми весовых категориях. Стать чемпионками Европы удалось Оксане Ливач (вольная борьба, 50 кг), Алле Белинской (вольная борьба, 72 кг), Анастасии Алпеевой (вольная борьба, 76 кг) и Ирине Бондарь (вольная борьба, женщины, 62 кг). Для двух последних это дебютные победы на континентальном первенстве.

Бронзовые медали выиграли Александра Хоменец (вольная борьба, женщины, 55 кг), Соломия Винник (вольная борьба, женщины, 57 кг), Алина Филиппович (вольная борьба, 59 кг), Ирина Коляденко (вольная борьба, женщины, 65 кг).