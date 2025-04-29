Наша сборная уверенно выиграла чемпионат Европы по хортингу, который проходил в Милане с 25 по 28 апреля. Хортинг – это современное боевое искусство, созданное в Украине. Основатели объясняли название происхождением от острова Хортица, где располагалась Запорожская Сечь. В турнирах по этому виду спорта принимают участие как профессионалы, так и любители, а также сотрудники силовых органов и охранных компаний.

Сборная Украины завоевала 120 медалей на чемпионате Европы по гиревому спорту

На нынешнем Евро по хортингу Украина получила аж 57 золотых медалей, уверенно выиграв командный зачет. Пьедестал дополнили хозяева итальянцы и французы.

Соревнования проходили в трех разделах – схватка, борьба и полицейская самозащита. Почти 180 комплектов медалей были разыграны среди возрастных категорий от 12 лет. Нашу сборную представили 64 спортсмена из Харьковской, Запорожской, Николаевской, Киевской, Ровенской, Закарпатской областей и г. Киева.