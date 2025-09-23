Сборные Украины и Литвы по футзалу провели товарищеский матч. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Футзал. Товарищеский матч

Литвы – Украина – 0:7

Голы: Первеев, 1, 3, 10, Семенченко, 13, Фаренюк, 24, Швед, 30, Масевич, 38.

Объявлен состав сборной Украины по футзалу на спарринги с Литвой – в январе команду ждет Евро-2026

Команды Украины и Литвы договорились о проведении двух товарищеских встреч, которые для "сине-желтых" стали частью тренировочного сбора накануне чемпионата Европы 2026 года. Это был первый спарринг.

Уже на 33-й секунде поединка украинские футзалисты добились успеха – голом отметился Владислав Первеев. Через две минуты тот же Первеев во второй раз огорчил литовскую сборную, а на 10-й минуте он оформил хет-трик – 3:0.

Впоследствии цели достиг дальний удар в исполнении Ростислава Семенченко. При счете 4:0 команды ушли на перерыв.

Во втором тайме голы в исполнении Артема Фаренюка, Назара Шведа и Марьяна Масевича довели преимущество Украины до 7:0.

В среду, 24 сентября, команды проведут второй товарищеский матч.

Выбрана пятерка лучших игроков 3-го тура чемпионата Украины по футзалу – авторы шедеврального гола пяткой и дублей