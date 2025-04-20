Чемпионат мира по хоккею U-18. Дивизион 1A

Венгрия U-18 – Украина U-18 – 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)

Украина разгромной победой завершила ЧМ-2025 по хоккею, гарантировав себе медали Мундиаля

После обидного второго места в прошлом розыгрыше, украинские юниоры в этом году получили непростую группу, что поставило под сомнение попадание команды в элитный дивизион. С Украиной в группе сыграют сборные Казахстана, Австрии, Дании и Словении, а также хозяева турнира – Венгрия. Несмотря на прогнозы, украинцы уверенно начали нынешний турнир, разбив приспешников Виктора Орбана со счетом 7:1.

Начался поединок для "сине-желтых" неприятно. Уже на 7-й минуте первого периода венгры открыли счет в матче. Но до завершения первой 20-минутки украинцы не только сравняли, но и вышли вперед в матче.

Далее начался настоящий разгром, в котором не забивали разве что вратари. Первые шайбы на счету Кураева, Шевцова и Шибинского. Также отличились Спаскин, Васякин, Выставкин и Гапоненко.

Добавим,что следующий матч юношеская сборная Украины по хоккею проведет против Дании, которая в первом матче одолела Австрию со счетом 5:3.

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