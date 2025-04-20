ЧМ-2025 (женщины), дивизион II, группа В, 5-й тур

Гонконг – Украина – 2:10 (1:5, 1:3, 0:2)

Украина с хет-триком чемпионки Европы по боксу и каратэ сокрушила Бельгию на ЧМ-2025 по хоккею

В заключительном поединке чемпионата мира в Дивизионе 2B, проходящему в Новой Зеландии, сборная Украины встречалась с Гонконгом. Наши девушки отгрузили в ворота соперниц 10 шайб, получив в ответ две, и добыли разгромную победу.

Опять пофеерила чемпионка Европы по боксу среди молодежи и чемпионка мира по каратэ Валерия Манчак, записавшая в свой актив сразу два хет-трика (6 шайб). Еще по одному точному броску сделали Анастасия Нестеренко, Татьяна Кириченко, Анастасия Скороход и Полина Телегина.

Как следствие, дебютное выступление в этом дивизионе Украина с 10-ю очками заканчивает в тройке лучших (окончательное место определится после поединка Новая Зеландия – Турция). Победителем шестерки стала Австралия, которая поднимается в Дивизион 2А.

Напомним, по ходу турнира наша команда победила сборные Турции (5:1), Бельгии (6:1) и Гонконга (10:2) и уступила командам Новой Зеландии (3:4 в овертайме) и Австралии (4:1).

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