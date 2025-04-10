Чехия и Украина сыграли первый матч в рамках плей-офф отбора на чемпионат мира 2025 года. Результат и отчет об игре читайте в этой новости.

Гандбол, женщины. Плей-офф отбора на ЧМ-2025, первый матч

Чехия – Украина – 35:19 (17:12, 18:7)

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Чешки были откровенными фаворитками домашней игры в Хомутове и подтвердили этот статус рывком 4:0 на старте. Благодаря усилиям Андрийчук и точным семиметровым Шукаль "сине-желтым" удалось удержать до перерыва более-менее приличные -5.

Впрочем, во второй половине преимущество хозяек неустанно росло, а наша игра в атаке совсем "расклеилась". Итог – болезненное поражение 19:35. Через три дня в литовской Йонаве нашим девушкам понадобится чудо, чтобы выйти на чемпионат мира.