Хоккейная сборная Украины встретилась с Румынией в матче 3-го тура чемпионата мира в дивизионе ІА. Результат и обзор игры – в этой новости.

Чемпионат мира по хоккею 2025, 3-й тур

Украина – Румыния – 4:0 (3:0, 1:0, 0:0 0:0)

Шайбы: Захаров, 04:10, Кукла, 05:44, Денискин, 08:58, 37:14

Броски: 26 – 22

Сборная Украины по хоккею вырвала победу над Италией на чемпионате мира – снова все определили буллиты

В 3-м туре мирового первенства Украина встречалась с хозяином турнирной и главным аутсайдером группы – Румынией. "Сине-желтые" еще в первом периоде забросили три сухих шайбы и довели игру до победы, добив соперника в конце второй двадцатиминутки.

По итогам трех туров лидирует сборная Италии с 7 очками. Украина, Великобритания и Польша имеют по шесть пунктов. В Румынии и Японии по одному баллу.

Уже в четверг, 1 мая, Украина сыграет против Польши – из группы выйдут две лучшие команды.

Напомним, в первом матче Украина дала бой Великобритании, но проиграла в серии буллитов (3:4). В матче с Италией дело тоже дошло до буллитов, но на этот раз больше повезло подопечным Дмитрия Христича.

Украина совершила камбэк с 0:2 против Великобритании на ЧМ-2025 по хоккею, но проиграла по буллитам