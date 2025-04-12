Надежда и Людмила Киченок одержали для Украины третью победу над Польшей на Кубке Билли Джин Кинг.

Кубок Билли Джин Кинг

Украина – Польша – 3:0

Киченок Л. / Киченок Н. – Кубка / Хвалинская – 7:6 (7:1 на тай-брейке), 7:6 (7:5)

Сестры Киченок в тяжелом матче одолели польский тандем Мартыны Кубки и Майи Хвалинской. Оба сета украинки выиграли на тайбрейке. Поединок длился 1 час и 30 минут.

Свитолина одержала вторую победу для Украины в Кубке Билли Джин Кинг

Ранее свои победы одержали Марта Костюк и Элина Свитолина. Таким образом Украина вышла на первое место группы квалификации.

В субботу, 12 апреля, "сине-желтые" сыграют против Швейцарии. В случае победы "сине-желтые" впервые квалифицируются на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг.

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