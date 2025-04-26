Девичья сборная Украины победила команду Грузии и вышла на первое место в группе квалификации на чемпионат Европы.

Чемпионат Европы U-16 B, женщины, квалификация, группа D, 2-й тур

Украина U-16 – Грузия U-16 – 3:0 (25:10, 25:12, 25:13)

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Сборная Украины U-16 не оставила и шанса ровесницам из Грузии в борьбе за путевку на чемпионат Европы.

После первого матча с Болгарией, где украинки одержали волевую победу 3:2, сборная разбила вдребезги грузинок и вышла на первое место в группе. Правда, свой матч еще не сыграли сборные Болгарии и Литвы. Последние имеют шанс не только догнать, но и перегнать украинок в случае победы над болгарской командой.

Добавим, что третий матч украинская команда проведет именно против сборной Литвы. Только первое место в группе дает право на проход на чемпионат Европы U-16 B.

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