Квалификация к Евроволею-2026, группа C, 2-й тур

Украина U-16 – Словакия U-16 – 3:0 (30:28, 25:15, 25:20)

Украина оформила волевой камбэк с Сербией в отборе к Евроволее-2026 U-16 – "сине-желтые" били уже двух фаворитов

Подопечные Виталия Бондаря победили в третьем матче подряд в группе квалификации и официально вышли на Евроволей 2026 года. После побед над французской и сербской сборными украинцы переиграли и Словакию в последнем туре.

Первый сет закончился тай-брейком, в котором сборная Украины не без проблем получила верх – 30:28. Вторая партия выдалась несколько легче – 25:15 за нашими ребятами. В третьем сете словаки отдавались на полную, ведь хотели избежать позора, выиграв хотя бы одну партию в группе. Однако и здесь наши ребята оказались сильнее – 25:20.

Таким образом сборная Украины U-16 заняла первое место в квартете с Сербией, Францией и Словакией, что обеспечило команде участие на Чемпионате Европы по волейболу 2026 года. Также символично то, что украинцы одолели словаков, как это было на футбольном Евро-2024, когда наша сборная победила 2:1.

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