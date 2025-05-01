Хоккейная сборная Украины разгромно победила Польшу в 4-м туре чемпионата мира, продолжив удачные выступления на турнире. Результат и обзор встречи читайте в этой новости.

Чемпионат мира по хоккею-2025, 4-й тур, дивизион ІА

Польша – Украина – 1:4

Шайбы: Лущарчик, 05:28 (второй период) – Захаров, 12:23 (второй период), 03:08, Садовиков, 10:16, Трахт, 15:00 (все – третий период)

Украина одержала уже третью победу подряд на чемпионате мира-2025 – до этого были поражения от Великобритании в серии буллитов, победа над Италией (также по буллитам) и триумф в матче с Румынией. Польша же после 3 туров также имела в активе 6 баллов.

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Первый период прошел безрезультатно, а вот в начале второго Лущарчик вывел Польшу вперед. Однако, еще до конца 2-го периода Захаров сравнял счет. А уже в третьей, заключительной части игры, Украина не оставила полякам шансов – Захаров, Садовиков и Трахт оформили разгромную победу.

Таким образом, Украина вместе с Великобританией имеет в активе 9 очков и возглавляет дивизион. На третьей строчке Италия с 7 баллами, Польша осталась четвертой (6), а Япония и Румыния имеют по 1 пункту.

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