Евробаскет-2025 U-20, дивизион А, матч за 15-е место

Украина – Финляндия – 82:84 (28:11, 17:20, 16:20, 21:33)

Эти сборные в прошлом году вместе вышли в элиту, но обеим закрепиться не удалось. Впрочем, вряд ли кому-то было приятно финишировать на последнем месте.

Сборная Украины унизительно проиграла аутсайдеру на молодежном Евробаскете-2025 и вылетела в низший дивизион

Украина мощно провела первую четверть, получив преимущество в 17 очков. Впрочем, дальше произошла, к сожалению, уже привычная на этом турнире катастрофа. Подопечные Валерия Плеханова отдали финнам все три следующие десятиминутки, а последняя вообще была ужасной. В итоге седьмое поражение из семи возможных.

Финляндия также вылетает в дивизион B, но с немного лучшим настроением. Третий неудачник элиты определится в матче Исландия – Германия, а титул чемпиона разыграют Италия и Литва.