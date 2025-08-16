Сборная Украины U-16 провела с командой Черногории утешительный матч на чемпионате Европы. Отчет об игре читайте в этой новости "Футбол 24+".

Чемпионат Европы U-16, мужчины, дивизион В, матч за 5-6 места

Украина – Черногория – 67:82 (14:12, 13:19, 14:25, 26:26)

Украина не смогла выйти в полуфинал Евробаскета U-16, уступив Бельгии

Украинская кадетская мужская сборная проиграла в заключительной встрече чемпионата Европы U-16 в Дивизионе В.

Переломной в матче стала третья четверть, которую черногорцы выиграли со счетом 25:14 и довели свое общее преимущество до 15 очков.

В составе "сине-желтых" 26 очков в игре набрал Дмитрий Даценко, который реализовал 7 из 11 трехочковых. Евгений Татунчак оформил дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов.

Сборная Украины U-16, которую возглавляет Олег Шевченко, завершила чемпионат Европы на итоговом шестом месте. Последний раз так высоко украинская кадетская команда была на Евробаскете в 2017 году, когда финишировала пятой.

Украина уверенно разобралась со Швейцарией в пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу