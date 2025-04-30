Мини-футбол, Игры наций, группа А, 2-й матч

Словакия – Украина – 2:1

Голы: Блажей, 12, Машулович, 31 – Кучук, 9

Украина оформила спасительный камбэк с победителем Евро-2022 по мини-футболу на Играх наций – впереди дуэль со Словакией

Во втором матче группового этапа Игр наций Украина встречалась со сборной Словакии. После ничьей в первом поединке с Азербайджаном (2:2) "сине-желтым" кровь из носу надо было побеждать, чтобы проходить дальше. И уже на старте встречи Кучук вывел нашу команду вперед. Однако через три минуты словаки отыгрались, а во втором тайме сумели выйти вперед и удержать преимущество до конца встречи.

Как следствие, после двух матчей Украина имеет 1 очко, как и Азербайджан. Впереди с 3-мя баллами Словакия. Чтобы пройти дальше, нам надо надеяться на поражение экс-чемпионов Европы от словаков в два мяча или больше.

Напомним, команды, занявшие первые два места в каждом из трио, получат право сыграть в полуфинале. В другой группе борьбу за выход в 1/2 финала ведут сборные Венгрии, Польши и Бельгии.

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