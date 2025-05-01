Сборная Украины по мини-футболу завершила свое участие на Играх наций, не сумев завоевать пятое место на соревнованиях в матчах против Польши.

Мини-футбол, Игры наций, матчи за пятое место

Украина – Польша – 0:3

Польша – Украина – 3:2

По итогам предыдущих матчей Украина могла претендовать лишь на пятое место, однако его надо было еще завоевать в двухматчевом противостоянии с Польшей. Первая игра завершилась без шансов для "сине-желтых" – поражение 0:3.

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Во втором матче все выглядело куда перспективнее даже несмотря на то, что украинцам приходилось дважды отыгрываться. Сначала Никита Синицын невероятным ударом со штрафного сравнял счет на 9-й минуте, а незадолго до перерыва в ворота Польши забил Александр Тарасюк. Но во втором тайме Польша дожала наших ребят и вырвала победу со счетом 3:2.

Стоит добавить, что эти матчи стали важным этапом подготовки к чемпионату мира 2025, который состоится с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.