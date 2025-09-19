Украина проиграла пару Италии и не вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг
Марта Костюк и Людмила Киченок против Сары Эррани и Жасмин Паолини провели третью встречу полуфинала Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Италии. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".
Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала
Италия – Украина – 2:1
Жасмин Паолини / Сара Эррани – Марта Костюк / Людмила Киченок – 6:2, 6:3
На решающую парную встречу матча украинская сборная сделала замену – вместо Надежды Киченок вместе с Людмилой Киченок вышла играть Марта Костюк. Состав итальянского дуэта был согласно заявке – Жасмин Паолини и Сара Эррани.
Итальянские теннисистки сразу показали свою силу – забрали гейм на своей подаче, сделали брейк и повели 3:0. Украинки попытались ответить брейком, но свою подачу не удержали (4:2). В дальнейшем Паолини и Эррани преимущество, которое имели, не растеряли.
Во второй партии при счете 1:1 Костюк и Людмила Киченок сделали неожиданный брейк и вышли вперед – сначала 2:1, а затем 3:1. Это был неплохой шанс на камбэк. К сожалению, очень быстро итальянки гейм отыграли, забрали свою подачу и еще раз сделали брейк. 5:3 – за подачи Паолини и Эррани. Свое при таком раскладе они уже не упустили – выиграли сет, матч, а также всю встречу.
