Испания оказалась слишком сложным соперником для Украины на девичьем чемпионате Европы по волейболу.

Волейбол, чемпионат Европы WU-16, дивизион В, 5-й тур

Украина – Испания – 1:3 (18:25; 25:18; 24:26; 21:25)

После 4 сыгранных туров команды имели по 7 очков. Испанки забрали первую партию со счетом 25:18, но наши девушки ответили тем же во второй.

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Психологически решающим стал третий сет. Украина вела со счетом 23:22, но не удержала преимущество и уступила. В четвертой партии испанки уже играли с запасом и довели дело до общей победы.

Пиренейки с 10 пунктами поднимаются в топ-2 группы (напомним, только первые два места и выходят в плей-офф). Украина с 7 баллами падает на пятую строчку.