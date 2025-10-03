Паралимпийская сборная Украины завоевала две очередные медали на чемпионате мира-2025 по параатлетике, который проходит в Нью-Дели, столице Индии.

Украина феерит на ЧМ-2025 по параатлетике – мировой рекорд и полный комплект наград

Действующая паралимпийская чемпионка в толкании ядра украинка Анастасия Москаленко стала вице-чемпионкой мира. На этом чемпионате она уже имела четвертое место в метании булавы в классе F32. В толкании ядра ей больше повезло. С результатом 8,07 метра, который стал новым рекордом Европы, украинка заняла второе место. Анастасия проиграла лишь серебряному призеру Парижа-2024 Ванне Гелени Брито Оливейри из Бразилии, результат которой 8,49 метра стал новым мировым рекордом (она превзошла собственное достижение), сообщает Суспільне Спорт.

Двукратный серебряный призер Паралимпийских игр Николай Жабняк стал бронзовым призером в метании диска в классе F37. В этой дисциплине он в Париже-2024 был лишь седьмым. На этот раз в топ-3 украинец попал с результатом 52,79 метра, который удался ему в четвертой попытке из шести. Показатель украинца превзошли мексиканец Луис Карлос Лопес (56,59 м) и японец Ямато Шимбо (54,50 м).

По итогам шести соревновательных дней ЧМ-2025 в параатлетике Украина имеет три золота (Владимир Пономаренко – толкание ядра, F12, Наталья Кобзарь – бег, 400 м, T37, Александр Яровой – толкание ядра, F20), три серебра (Зоя Овсий – метание диска, F53, Максим Коваль – толкание ядра, F20, Анастасия Москаленко – толкание ядра, F32) и четыре бронзы (Юлия Шуляр – бег, 400 м, T20, Игорь Цветов – бег, 200 м, T35, Владислав Белый – метание копья, F38, Николай Жабняк – метание диска, F37).

