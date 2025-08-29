НОК Украины, Министерство молодежи и спорта и Украинская федерация стрельбы из лука обратились к президенту МОК Кирсти Ковентри и президенту Международной федерации стрельбы из лука Угуру Эрденера с требованием отменить допуск россиянки Светланы Гомбоевой к чемпионату мира-2025.

Светлана Гомбоева, которая является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года, получила от Международной федерации стрельбы из лука нейтральный статус. В то же время ее действия и публичная позиция свидетельствуют о поддержке российской агрессии против нашей страны, сообщает НОК Украины.

Олимпиада-2026: Украина узнала количество квот в биатлоне – плохие новости для "нейтральных"

В 2022 году Гомбоева незаконно посетила временно оккупированный Крым. В 2023 году она приняла участие в пропагандистском мероприятии в Алуште, организованном для спортсменов с оккупированных территорий Донецка, Луганска и Крыма. Кроме того, Гомбоева является спортсменкой ЦСКА, что противоречит рекомендациям МОК от 28 марта 2023 года, согласно которым запрещается предоставление нейтрального статуса атлетам, связанным с вооруженными структурами РФ.

"Украина призывает международные спортивные организации проверить приведенные факты и принять необходимые меры для отстранения Светланы Гомбовой от участия в чемпионате мира", – говорится в заявлении НОК.

"Твари": жена Усика, Стаховский, Харлан и другие украинские спортсмены отреагировали на обстрел россиянами Киева