НОК Украины, Министерство молодежи и спорта и Федерация тяжелой атлетики Украины призвали президента МОК Кирсти Ковентри и президента Международной федерации тяжелой атлетики Мохаммеда Джалудаз с просьбой пересмотреть решение в отношении россиян.

Российские и белорусские спортсмены будут допущены к чемпионату мира-2025, который состоится в Норвегии, под нейтральным флагом. Украина обратилась к МОК и Международной федерации тяжелой атлетики с просьбой пересмотреть решение о допуске.

"Среди заявленных участников есть спортсмены, которые нарушали законодательство Украины, участвовали в пропагандистских мероприятиях и имеют прямые связи с военными структурами государств-агрессоров.

В частности, в 2022 году Регина Шайдуллина, Анастасия Романова, Яна Сотиева и Кристина Новицкая незаконно посетили временно оккупированный Россией Крым, что является нарушением законодательства Украины и международного права. Кроме того, Анастасия Романова, Артем Окулов, Даниил Вагайцев, Зульфат Гараев, Георгий Купцов, Сергей Петров, Геворг Серобян, Евгения Гусева и Михаил Подкорытов являются военнослужащими и членами спортивного клуба ЦСКА, что непосредственно связан с российской армией. Белорусский тяжеловес Евгений Тихонцов участвовал в пропагандистском мероприятии вместе с самопровозглашенным президентом Лукашенко.

Украинская сторона отмечает, что такие действия противоречат рекомендациям МОК от 28 марта 2023, которые запрещают предоставление нейтрального статуса спортсменам, связанным с военными структурами или пропагандистской деятельностью.

Украина призывает международные спортивные организации проверить приведенные факты и принять необходимые меры для недопущения участия этих атлетов в чемпионате мира.

Обращение подписали президент НОК Украины Вадим Гутцайт, Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации тяжелой атлетики Украины Александр Герега, которые в очередной раз подчеркнули неизменную позицию Украины: пока идет война против нашего государства, спортсмены, которые поддерживают агрессию действиями или словами, или являются частью военных и пропагандистских структур, не могут участвовать в международных соревнованиях в любом статусе", – написано в заявлении НОК Украины.

Чемпионат мира-2025 по тяжелой атлетике пройдет в Норвегии. Старт соревнований запланирован на 2 октября.

Фельфнер не вышел в финал ЧМ-2025 в метании копья, заняв лишь 33-е место в квалификации