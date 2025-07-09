Чемпионат Европы U-18, женщины, дивизион В, группа C, 5-й тур

Украина – Исландия – 71:96 (13:19, 24:14, 20:37, 14:26)

Сборная Украины U-18 потерпела первое фиаско на женском Евробаскете – дальше нужна только победа

Сборная Украины на чемпионате Европы U-18 провела свой пятый поединок. На этот раз соперницами "сине-желтых" стала Исландия. Перед матчем украинки занимали в турнирной таблице группы С третью строчку и, чтобы гарантировать себе выход в верхнюю сетку турнира и продолжить борьбу за повышение в классе в плей-офф, должны были побеждать с любым счетом.

Также Украина могла сохранить вторую строчку (дальше проходят первые два места) при условии, что Азербайджан обыграет Косово и Украина не проиграет Исландии более 10 очков. Азербайджанки свое дело сделали, поэтому все было в руках наших девушек. К сожалению, праздника не произошло – украинки потерпели разгромное и унизительное поражение с разницей в 25 пунктов и потеряли возможность зацепиться за медали. Теперь украинки будут бороться за места с 9-го по 16-е.

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