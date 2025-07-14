В понедельник, 14 июля, сборная Украины в третьем туре группового этапа молодежного чемпионата Европы встречалась с итальянскими сверстниками. Читайте отчет об игре на "Футбол 24+".

Евробаскет U-20, группа С, 3-й тур

Италия – Украина – 80:60 (27:5, 18:18, 18:20, 17:17)

Украина с поражения дебютировала на мужском Евробаскете U-20 – все решили последние секунды

Мужская сборная Украины продолжает свои выступления на Евробаскете U-20. В первых двух турах "сине-желтые" потерпели два поражения, уступив Германии (62:64) и Бельгии (55:65). Очередным соперником нашей команды стала Италия, которая в своей первой игре группы победила Бельгию (68:64), а затем проиграла Германии (67:71). Таким образом, после двух туров Украина в турнирной таблице группы С шла последней. Это не было трагедией, ведь согласно регламенту все команды группы выходят в плей-офф, где уже начнутся матчи на вылет.

Несмотря на это, наши ребята хотели реабилитироваться за досадные поражения на турнире. К сожалению, дать бой итальянцам не удалось. Первую партию "сине-желтые" с треском провалили, уступив сразу 22 очка. Во второй десятиминутке украинцы вели в счете, однако в итоге позволили сопернику свести раунд вничью.

В третьей партии удалось отыграть два пункта (20:18), однако четвертая снова завершилась ничьей. Как следствие, третье поражение украинцев, которое заставляет Валерия Плеханова искать нестандартные решения на плей-офф.

В 1/8 финала сборная Украины будет играть с победителем группы D Сербией (3 матча – 3 победы). Поражение на этой стадии означает участие в отдельной турнирной сетке за 9-16 места. Три последние сборные в зачете Евробаскета будут выбывать в дивизион В.

Украина второй раз проиграла на мужском Евробаскете U-20, но уверенно идет в плей-оффф