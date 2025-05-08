Состоялся матч 5-го тура в группе отбора на чемпионат Европы по гандболу. Результат и отчет о матче читайте в этой новости на "Футбол24+".

Квалификация к чемпионату Европы по гандболу, 5-й тур

Украина – Нидерланды – 27:35 (11:19, 16:16)

Объявлена заявка сборной Украины по гандболу на решающие матчи отбора Евро-2026 – есть три новичка

Украина: Котюк, Близнюк, Савчук, Денисов, Артеменко, Тильте, Турченко, Редькин, Онуфриенко, Бурзак, Стрельников, Павловский, Миноцкий, Благодор, Новиков, Комок

Нидерланды: Ставаст, тен Велде, Блау, Схонекер, Схаген, Кой, Хенен, Ферстейнен, Клейкерс, Стейнс, Смитс, ван Дейк, Нахтегаал, Байенс, Равенсберген, Пол

Национальная команда Украины по ганболу в пятом туре на групповой стадии отбора на Евро потерпела поражение в игре против сборной Нидерландов.

Роковым для нашей команды стал первый тайм, когда украинцы позволили "Оранье" уйти в отрыв. Во втором тайме "сине-желтые" изо всех сил старались оформить камбэк, но не смогли перестрелять соперников.

Теперь украинцы занимают третью строчку в группе, но все еще имеют шанс пробиться на турнир как одна из лучших команд, занявшая 3 место.

Тренер сборной Украины по гандболу озвучил задачи команды на заключительные матчи отбора Евро-2026