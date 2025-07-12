В поединке за 13-16 места чемпионата Европы по баскетболу женская сборная Украины не смогла удержать преимущество над румынками. Отчет об игре читайте на "Футбол 24+",

Чемпионат Европы U-18, женщины, дивизион В, матч за 13-16 места

Румыния – Украина – 66:57 (10:20, 9:15, 22:8, 25:14)

Украина потерпела унизительный разгром от Исландии и потеряла шанс на медали женского Евробаскета U-18

Женская сборная Украины U-18 потерпела очередное фиаско на Евро U-18, которое проходит в литовском Вильнюсе. В борьбе за 13-16 места наши девушки сошлись со сверстницами из Румынии.

Украинки уверенно закрыли первую четверть с отрывом в 10 очков и повторили свой успех во второй, добавив еще плюс шесть баллов. Однако дальше "сине-желтых" ждал двойной удар от соперника – румынки собрались и оформили феерический камбэк, одержав победу с общим счетом 66:57.

Интересно, что Украина лидировала 31 минуту, но удержать победу, к сожалению, не смогла. Наша команда доминировала на щитах (51-35 по подборам, 20-9 по подборам в нападении), но не реализовала ни одного трехочкового, промахнувшись 14 бросков из-за периметра.

В заключительном матче на турнире за 15-16 места Украина в воскресенье, 13 июля, в 13:00 будет противостоять команде, которая проигрывает в паре Ирландия – Дания.

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