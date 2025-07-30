Сборная Украины и команда Португалии провели встречу пятого тура групповой стадии чемпионата Европы по баскетболу U-18. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Чемпионат Европы-2025 U-18, дивизион B, 5-й тур

Украина – Португалия – 59:71 (12:14, 15:13, 21:25, 11:19)

Украина потеряла шансы на выход в плей-офф, потерпев третье поражение на Евробаскете U-18

Молодые украинские баскетболисты не были безнадежными в борьбе с португальскими сверстниками. Они по итогам первой четверти проиграли два очка, но до большого перерыва сделали счет ничейным – 27:27.

Третья четверть игры, как и первая, снова осталась за португальцами – на этот раз они вышли вперед на четыре пункта. После такого относительного провала "сине-желтые" сникли и позволили соперникам уйти в еще больший отрыв. В середине заключительной четверти сборная Португалии имела преимущество в 12 очков (66:54) и могла чувствовать себя более-менее спокойно. В итоге Украина потерпела поражение с разницей в 12 пунктов – 59:71.

Украинская команда проиграла в четвертый раз. Она вместе с командой Азербайджана составила группу аутсайдеров, которая продолжит выступления на Евробаскете в турнире неудачников группового этапа.

Сборная Украины U-18 по баскетболу разгромно проиграла Румынии на Евробаскете-2025