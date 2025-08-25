Сборные Украины и Японии провели встречу второго тура чемпионата мира по волейболу среди женщин. Результат и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

Чемпионат мира-2025 по волейболу, женщины, группа Н, 2-й тур

Япония – Украина – 3:2 (25:27, 20:25, 25:20, 26:24, 15:11)

Женская сборная Украины по волейболу провалила стартовый матч на чемпионате мира, разгромно проиграв Сербии

Украинские волейболистки в стартовом матче на чемпионате мира уступили команде Сербии в трех сетах – 21:25, 19:25, 17:25. Японская команда в первом туре выиграла у Камеруна (25:21, 25:17, 25:19). Исходя из таких результатов, японская сборная в случае победы над Украиной гарантировала бы себе путевку в 1/8 финала. Однако выигрыш был очень нужен украинкам, чтобы повысить свои шансы на выход из группы.

Первую половину стартовой партии встречи японские волейболистки доминировали и имели преимущество в счете. "Сине-желтые" перехватили инициативу после счета 15:15, но судьба сета решилась только на доигровке – украинки в ключевой момент сыграли мощно и слаженно.

Вторая партия получилась значительно проще для команды Украины. Имея определенный запас, она выиграла сет с преимуществом в пять очков.

Имея в активе две победные партии, украинки уверенность потеряли – японки перехватили инициативу, выиграли третий сет и дожали волейболисток сборной Украины в четвертом. Счет стал равным – 2:2. Тай-брейк. До счета 7:6 в свою пользу украинки действовали на площадке без грубых ошибок, а дальше их игра потеряла мобильность. Японки этим воспользовались и вырвали победу в партии и матче.

