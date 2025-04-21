WTA 1000. Мадрид. Одиночный разряд, г рунт. Квалификация

Дарья Снигур (Украина, WTA № 147) – Мария Лурдес Карле (Аргентина, WTA № 119) – 7:5, 6:7 (7:9), 4:6

Стародубцева вышла в финал отбора турнира WTA 1000 в Мадриде, оформив эффектный камбэк

Украинская теннисистка Дарья Снигур потерпела обидное поражение в борьбе за выход в финал квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде. Наша землячка в первом раунде отбора уступила представительнице Аргентины Марии Лурдес Карле.

Поединок длился 2 часа и 44 минуты и стал дебютным для спортсменок. Первая партия была за украинкой, а во второй Дарья уступила на тай-брейке. Аргентинка получила психологическое преимущество и закрыла партию в третьем сете.

В финале квалификации Карле сыграет против американки Бернарды Пери (WTA № 81).

Напомним, в основной сетке престижного турнира, который состоится с 22 апреля по 4 мая, будут бороться три украинки – Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская (Ангелина Калинина снялась с соревнований в связи с болезнью). Кроме того, ранее в решающий матч квалификации отбора пробилась Юлия Стародубцева, одолев Хлое Паке из Франции.

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