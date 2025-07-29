Сборная Грузии победила Украину в матче четвертого тура Чемпионата Европы по баскетболу U-18. Результат в этой новости на "Футбол 24+".

Чемпионат Европы-2025 U-18, дивизион B, 4-й тур

Грузия – Украина – 93:72 (25:17, 22:24, 20:17, 26:14)

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Подопечные Дмитрия Забирченко уступили сборной Грузии в игре 4-го тура Евробаскета-2025 среди команд U-18 в группе B. Третье поражение в четырех стартовых встречах оставило сборную Украины без шансов на попадание в плей-офф дивизиона B.

В напряженной игре против Грузии наша команда потерпела фиаско со счетом 72:93. Среди украинцев в матче Илья Гогуленко набрал 19 очков, у Григория Леськива 14 баллов, а Владислав Синник оформил дабл-дабл – 13 очков и 12 подборов за игру.

Следующая игра против Португалии не будет иметь турнирного значения для сборной Украины. Далее "сине-желтых" ожидают матчи за 17-22 места чемпионата Европы.

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