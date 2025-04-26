Украина не сможет рассчитывать на экипаж Людмилы Лузан и Анастасии Рыбачок, которые получили серебряные медали на Олимпиаде в Париже в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

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В 2025 году их экипаж не будет участвовать в международных стартах. Причина – беременность Анастасии Рыбачок, вследствие которой она пропустит соревнования текущего сезона. Как следствие, Лузан планирует сосредоточиться на выступлениях в одиночке вместо совмещения с соревнованиями в двойке.

Спортсменка не исключает, что на чемпионате Европы все же будет соревноваться не только в одиночке, но в двойке с другой партнершей. Возможен вариант возвращения к соревнованиям с Валерией Теретой – именно в паре с ней Лузан соревновалась в 2023 году (тогда Рыбачок также пропускала сезон из-за беременности и рождения ребенка).

Напомним, сезон в каноэ-гребле начнется с этапа Кубка мира, который состоится 16-18 мая в венгерском Сегеде.

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