Сразу пятеро украинских боксеров соревновались в среднем весе Гран-при WBC, которое проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Результаты поединков – в этой новости.

Гран-при WBC, средний вес, 1/16 финала, результаты поединков украинцев

Максим Молодан – Джованни Сарчиото (Италия) – победа решением большинства судей (57:57, дважды по 58:56)

Петр Фролов – Клаудиу Иенчи (Румыния) – победа единогласным решением судей (трижды по 60:53)

Дмитрий Рыбалко – Джуд Грант (Австралия) – победа решением большинства судей (57:57 и дважды по 58:56)

Липарит Устян – Дерек Померлау (Канада) – поражение единогласным решением судей (55:59 и дважды по 54:60)

Иштван Гержени – Эммилиано Агульон Кастро (Мексика) – поражение единогласным решением судей (53:58 и дважды по 54:57)

День начался крайне оптимистично. Судьи отдали победу сразу трем украинским боксерам – Максиму Молдовану, Петру Фролову и Дмитрию Рыбалко. Первый и третий сохранили статус непобежденных в профессиональной карьере.

Украина одержала первую победу на Гран-при WBC – судьи наконец были на нашей стороне

А вот дальше начались проблемы. Липарит Устян без особых шансов уступил канадцу Дереку Померлау. Та же участь постигла Иштвана Гержени в поединке с мексиканцем Кастро. В среднем весе дальше шагают трое из пяти представителей Украины.

Завтра (20 апреля) в бой на Гран-при WBC вступает супертяжелый вес. Здесь будут драться еще трое украинцев – Цотне Рогава, Виталий Стальченко и Павел Юськив.

Гвоздик – Холлоуэй: бесплатная трансляция боя украинского экс-чемпиона с ноунеймом