Украина потеряла еще двух боксеров на Гран-при WBC – провал после "хет-трика" в начале дня
Сразу пятеро украинских боксеров соревновались в среднем весе Гран-при WBC, которое проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Результаты поединков – в этой новости.
Гран-при WBC, средний вес, 1/16 финала, результаты поединков украинцев
Максим Молодан – Джованни Сарчиото (Италия) – победа решением большинства судей (57:57, дважды по 58:56)
Петр Фролов – Клаудиу Иенчи (Румыния) – победа единогласным решением судей (трижды по 60:53)
Дмитрий Рыбалко – Джуд Грант (Австралия) – победа решением большинства судей (57:57 и дважды по 58:56)
Липарит Устян – Дерек Померлау (Канада) – поражение единогласным решением судей (55:59 и дважды по 54:60)
Иштван Гержени – Эммилиано Агульон Кастро (Мексика) – поражение единогласным решением судей (53:58 и дважды по 54:57)
День начался крайне оптимистично. Судьи отдали победу сразу трем украинским боксерам – Максиму Молдовану, Петру Фролову и Дмитрию Рыбалко. Первый и третий сохранили статус непобежденных в профессиональной карьере.
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А вот дальше начались проблемы. Липарит Устян без особых шансов уступил канадцу Дереку Померлау. Та же участь постигла Иштвана Гержени в поединке с мексиканцем Кастро. В среднем весе дальше шагают трое из пяти представителей Украины.
Завтра (20 апреля) в бой на Гран-при WBC вступает супертяжелый вес. Здесь будут драться еще трое украинцев – Цотне Рогава, Виталий Стальченко и Павел Юськив.
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