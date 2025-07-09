Украина получит мощное усиление на матчи отбора ЧМ-2027 – 4 представителя НБА готовы выступать за "сине-желтых"
Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис сообщил о принципиальном желании украинских игроков НБА выступить за сборную в предстоящих встречах.
"Святослав Михайлюк присоединится к сборной Украины после завершения Летней лиги НБА. Также ожидаем после Летней лиги приезда Дмитрия Скапинцева.
Украина определилась с местом проведения домашних матчей пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу – календарь турнира
Алексей Лень приедет в сборную, если в ближайшее время подпишет контракт. А насчет Максима Шульги, я надеюсь, он также приедет сразу после выступлений за Бостон в Летней лиге. Максим очень хочет играть за сборную, но решение по нему полностью зависит от клуба", – цитирует Айнарса официальный сайт ФБУ.
Уже 14 июля мужская сборная Украины начнет подготовку к выступлению в пре-квалификации чемпионата мира-2027. Соперниками нашей команды по групповому раунду станут сборные Швейцарии и Словакии.
Календарь матчей сборной Украины:
6 августа – Швейцария – Украина (20:00)
9 августа – Украина – Словакия (17:00)
16 августа – Украина – Швейцария (17:00)
20 августа – Словакия – Украина (19:00)
Напомним, Юта Джаз, в составе которой Михайлюк отыграл прошлый сезон, гарантировала украинцу контракт на сезон 2025/26. Лень после завершающей части предыдущего сезона с Лос-Анджелес Лейкерс ныне пребывает в статусе свободного агента. В Летней лиге НБА за Бостон Селтикс сыграет Шульга, а Скапинцев в этом турнире будет представлять Портленд.
Отец украинца – о переходе сына в Бостон Селтикс после драфта НБА: "Думал, что мимо, а тут – знакомая фамилия"