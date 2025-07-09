Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис сообщил о принципиальном желании украинских игроков НБА выступить за сборную в предстоящих встречах.

"Святослав Михайлюк присоединится к сборной Украины после завершения Летней лиги НБА. Также ожидаем после Летней лиги приезда Дмитрия Скапинцева.

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Алексей Лень приедет в сборную, если в ближайшее время подпишет контракт. А насчет Максима Шульги, я надеюсь, он также приедет сразу после выступлений за Бостон в Летней лиге. Максим очень хочет играть за сборную, но решение по нему полностью зависит от клуба", – цитирует Айнарса официальный сайт ФБУ.

Уже 14 июля мужская сборная Украины начнет подготовку к выступлению в пре-квалификации чемпионата мира-2027. Соперниками нашей команды по групповому раунду станут сборные Швейцарии и Словакии.

Календарь матчей сборной Украины:

6 августа – Швейцария – Украина (20:00)

9 августа – Украина – Словакия (17:00)

16 августа – Украина – Швейцария (17:00)

20 августа – Словакия – Украина (19:00)

Напомним, Юта Джаз, в составе которой Михайлюк отыграл прошлый сезон, гарантировала украинцу контракт на сезон 2025/26. Лень после завершающей части предыдущего сезона с Лос-Анджелес Лейкерс ныне пребывает в статусе свободного агента. В Летней лиге НБА за Бостон Селтикс сыграет Шульга, а Скапинцев в этом турнире будет представлять Портленд.

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