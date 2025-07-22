После победы в финале Золотой Евролиги над венгерками (3:1) наши девушки вышли на заветную 15-ю строчку в рейтинге FIVB и сделали заявку на дебют в Лиге наций. Это лучшее место среди сборных, которые ранее в турнире участия не принимали.

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Опередить "сине-желтых" еще могла команда Пуэрто-Рико, если бы в финале Norceca Final Four выиграла все три матча со счетом 3:0. Тринидад и Тобаго и Коста-Рику удалось одолеть "насухо", а вот Мексику – только на тайбрейке (3:2). Правда, пуэрториканки не успокоились и требовали засчитать Мексике техническое поражение из-за инцидента на трибунах.

FIVB долго не обновляла рейтинг, что беспокоило. Впрочем, сегодня (22 июля) наконец была опубликована актуальная таблица – протест Пуэрто-Рико отклонен, Украина остается 15-й и в следующем году таки сыграет в Лиге наций.

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