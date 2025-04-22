Юлия Стародубцева и Эльза Жакемо сошлись в матче за выход в основную сетку WTA 1000 в Мадриде. Результат и отчет об игре читайте в этой новости.

WTA 1000, Мадрид, грунт, одиночный разряд, финал квалификации

Эльза Жакемо (Франция, WTA №143) – Юлия Стародубцева (Украина WTA №99) – 1:2 (6:7 (5:7 на тайбрейке), 6:2, 5:7)

Стародубцева могла стать пятой украинкой в основной сетке, составив компанию Свитолиной, Костюк, Ястремской и Калининой. Для этого надо было победить француженку Эльзу Жакемо.

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Первый сет оказался невероятно плотным. 8 геймов прошли без брейков, а когда Стародубцева наконец забрала чужую подачу, то сразу отдала свою сопернице. Дело дошло до тайбрейков, где сильнее все же была Юлия.

После отдыха все изменилось и, к сожалению, не в пользу украинки. Жакемо выиграла 4 гейма подряд и весь сет с уверенным счетом 6:2.

Матч затянулся на 3,5 часа, а финал превратился в настоящую драму. Стародубцева проигрывала 1:4, потом героически сравняла, но умудрилась "слить" свою подачу 0:40! Даже это еще не все. Украинка отвечает брейком, счет снова равный (5:5).

Тут уже Юлия своего не отпустила. Стародубцева на характере забрала 2 финальных гейма и вместе с 4 землячками сыграет в основной сетке турнира с более 8 млн евро призовых.