Лабунец и Кривицкая победили в финале соревнований по спортивной акробатике, набрав 29,110 баллов. Кроме того, они стали первым смешанным дуэтом из Украины, который выиграл золотую медаль Всемирных игр. Украинские спортсмены с заметным отрывом опередили Португалию и Израиль, которые заняли второе и третье места соответственно

Золото Ивана Лабунца и Ефросинии Кривицкой стало первым для Украины на нынешних соревнованиях в Чэнду. До этого серебряные награды получили акробатки Ангелина Чернявская и Рузанна Вечерук и каратистка Анжелика Терлюга.

Напомним, Всемирные игры-2025 продлятся до 17 августа. Украинские спортсмены на соревнованиях представлены в 19-ти видах спорта.

