Чемпионат мира по фехтованию среди кадетов и юниоров завершился – сборная Украины заняла пятое место в общем зачете.

Сборная Украины завоевала три медали на чемпионате мира, который проходил в китайском Уси, сообщает Суспільне.

"Золото" завоевала команда украинских шпажисток в составе Эмили Конрад, Алины Дмитрук, Анны Максименко и Валерии Билоус-Гриджак. "Серебро" среди кадеток в шпаге завоевала Алина Дмитрук, а "бронзу" среди юниоров – Максим Перчук.

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В общем, Украина заняла пятое место в общем зачете, что стало лучшим результатом за 12 лет на чемпионате мира среди юниоров и кадетов. В 2013 году украинцы закончили соревнования на четвертой позиции.

Медальный зачет ЧМ-2025 среди юниоров и кадетов:

1. США – 13 медалей (8 золотых + 1 серебряная + 4 бронзовые).

2. Италия – 10 (3+4+3).

3. Египет – 2 (2+0+0).

4. Канада – 4 (1+1+2).

5. Украина – 3 (1+1+1).

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