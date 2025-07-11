Чемпионат Европы U-18, женщины, дивизион В, матч за 9-16 места

Украина – Болгария – 64:70 (20:12, 17:21, 11:16, 16:21)

Игрок сборной Украины по баскетболу перешел в титулованный австрийский клуб

Сборная Украины проводила свой шестой поединок на чемпионате Европы U-18. Соперницами "сине-желтых" была команда Болгарии. Оба коллектива потеряли возможность повыситься в классе, поэтому играли в "матче престижа" за 9-16 место. Сборная Болгарии перед поединком с Украиной заняла третье место в группе D, одержав победы над Данией и Норвегией, но уступила Хорватии и Великобритании.

Украина достаточно уверенно выиграли первую четверть, однако во второй болгарки смогли отыграться и вышли вперед. В третьей десятиминутке "сине-желтые" вернули себе лидерство, однако, Болгария совершила солидный рывок и повела в счете. Концовка игры проходила в ожесточенной борьбе, из которой победителями вышли болгарки – 70:64.

Таким образом, сборная Украины прекращает выступления на чемпионате Европы U-18.