Сборная Украины по артистическому плаванию выступила в своем втором командном финале соревнований. Результат и отчет о выступлении – в этой новости "Футбол 24+".

ЧМ-2025, артистическое плавание, техническая программа (команды)

1. Китай – 307,8001 балла

2. "Нейтральная" команда Б – 300,6183 балла

3. Испания – 294,8575 балла

7. Украина – 273,0525 балла

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Украинки Дарья Мошинская, Анастасия Шмонин, Александра Горецкая, Мария и Ульяна Гринишины, Алиса Кулик, Елизавета Лымарь и Мария Зачепа показали в финале программу с самым низким коэффициентом сложности среди всех финалисток (43,250 балла), но опередили большинство конкуренток благодаря баллам за артистичность (113,9500) и исполнение (159,1025). Как итог, за выступление они получили 273,0525 балла и заняли в итоговом протоколе седьмое место.

Седьмая позиция – лучший результат сборной Украины в технической программе команд за шесть последних лет, с тех пор, как "сине-желтые" получили бронзу в этой дисциплине на ЧМ-2019 (еще бронза была на ЧМ-2013). В 2024-м украинки были десятыми, а в позапрошлом году – 11-ми.

Первыми финишировали китаянки, которые отстояли звание чемпионок мира в технической командной программе. На подиуме вместе с ними расположились так называемая "нейтральная" команда Б и сборная Испании.

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