Сборные Украины и Словакии провели второй матч отборочного турнира чемпионата мира 2027 года по баскетболу. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Пре-квалификация ЧМ-2027 по баскетболу, мужчины, группа D, 2-й тур

Украина – Словакия – 80:71 (24:24, 21:14, 17:14, 18:19)

Украина стартовала с драматического поражения от Швейцарии в пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу

После поражения Швейцарии сборная Украины должна была реабилитироваться в игре против Словакии. Однако "желто-синие" провалили старт первой четверти и Айнарс Багатскис вынужден был брать тайм-аут при счете 9:1 в пользу соперников. Единственным светлым пятном украинцев в дебюте стал Вячеслав Бобров, который оформил сумасшедший трехочковый бросок со своей половины поля.

Далее дуэт Александра Ковляра и Иссуфа Санона помог нашей сборной нивелировать отставание в счете в первой четверти, а потом даже и выйти вперед в конце второго отрезка матча.

В третьей и четвертой четвертях словаки бросили все силы на то, чтобы отыграться, но в ответ получали разящие контратаки от Санона и компании. В итоге – победа украинцев со счетом 80:71.

Самым результативным игроком матча стал Иссуф Санон, который заработал 23 очка за игру, сделал 6 передач и 4 подбора.

