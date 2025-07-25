Сборная Украины по баскетболу снова одолела Нидерланды во втором спарринге между командами.

Товарищеский матч

Украина – Нидерланды – 85:81 (24:21, 22:20, 17:16, 22:24)

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После победы 90:86 в первом матче сборная Украины повторила свой успех во второй контрольной игре против "оранье". Подопечные Айнарса Багатскиса мощно повели 3 стартовые четверти, позволив Нидерландам сократить отставание в последнем отрезке игры. В итоге игра закончилась со счетом 85:81 в пользу украинцев.

Самыми результативными в составе "сине-желтых" стали Андрей Войналович и Владимир Конев. В их активе по 12 баллов. Также прекрасно проявил себя защитник Александр Ковляр, который к 10 очкам добавил 7 ассистов.

Добавим, что уже 6 августа Украина начнет свои выступления в преквалификации к чемпионату мира 2027 года. Первым соперником там станет сборная Швейцарии.

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