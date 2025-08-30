Сборная Украины U-21 переиграла Южную Корею в матче чемпионата мира 2025 года по волейболу. Результат поединка и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Чемпионат мира-2025 U-21 по волейболу, мужчины, 9-16 места, 1/2 финала

Украина – Южная Корея – 3:1 (25:22, 25:23, 25:27, 25:18)

Тренер сборной Украины U-21 по волейболу назвал главную проблему команды на ЧМ-2025: "Наша, возможно, самая слабая сторона"

Сборная Украины U-21 по волейболу прошла в финал стыковых матчей чемпионата мира 2025 года. Наша команда переиграла Южную Корею в полуфинале и будет бороться в следующей игре за девятое место со сборной Болгарии.

В первом сете украинцы победили со счетом 25:22, вторая партия закончилась победой 25:23, а вот дальше "сине-желтым" пришлось попотеть. Казалось, что корейцы уже не смогут забрать в свою пользу хотя бы один сет, но в третьей партии соперники нашей команды смогли победить – 27:25.

Уже в четвертой партии украинцы собрались с силами и довели игру до заслуженного триумфа – 25:18 в сете и 3:1 в матче.

Украина с камбэком разбила соперника в стыковых матчах молодежного ЧМ по волейболу (ВИДЕО)