Сборная Украины U-21 переиграла Болгарию в матче чемпионата мира 2025 года по волейболу. Результат поединка и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Чемпионат мира-2025 U-21 по волейболу, мужчины, матч за 9 место

Болгария – Украина – 0:3 (23:25, 21:25, 23:25 23:25)

Сборная Украины U-21 встречалась с Болгарией в матче за 9 место чемпионата мира 2025 года.

В первом сете украинцы завладели уверенным преимуществом в счете, но соперники смогли сделать заявку на камбэк. К счастью, Максим Тонконог и компания довели дело до победы в партии – 25:23.

Второй сет был почти идентичным: Украина уверенно владела инициативой, но под конец партии подпустила болгар ближе к себе – 25:21 в пользу "сине-желтых".

Уже в третьей партии отыгрываться пришлось украинцам. На экваторе сета наша команда взяла тайм-аут и наконец смогла выйти вперед. После этого сборная Украины оформила победу в матче – 25:23.

Таким образом Украина завоевала девятое место на чемпионате мира U-21 по волейболу.

