Сборные команды Украины и Аргентины провели встречу первого тура групповой стадии волейбольного чемпионата мира U-21. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Чемпионат мира-2025 U-21 по волейболу, мужчины, группа D, 1-й тур

Аргентина – Украина – 1:3 (21:25, 20:25, 25:23, 21:25)

Молодые украинские волейболисты начали выступления на чемпионате мира U-21 с противостояния со сборной Аргентины – участником полуфинала предыдущего первенства. Несмотря на грозный статус соперника, "сине-желтые" действовали на площадке уверенно и большую часть игры контролировали ход событий.

После побед в первом и втором сетах игроки команды Украины в третьей партии немножко сбавили обороты – это позволило аргентинцам выиграть и намекнуть на возвращение интриги. Впрочем, ответом украинцев стал выигрыш четвертого сета, а с ним и всего поединка – 3:1.

В группе D ЧМ-2025, кроме сборных Украины и Аргентины, также играют команды Италии (украинцы встретятся с ней 22 августа, 15:00), Индонезии (23 августа, 15:00), Франции (25 августа, 15:00) и Туниса (26 августа, 15:00). В плей-офф выйдут четыре лучшие команды из каждой группы предварительного этапа.

