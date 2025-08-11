Представители юниорской сборной Украины на XXVIII-м чемпионате Европы-2025 по легкой атлетике, который состоялся в Тампере (Финляндия), завоевали три награды. Это позволило "сине-желтым" занять 20-е место – худший результат за последние 10 лет, сообщает Суспільне Спорт.

Украинка взяла историческое серебро чемпионата Европы в толкании ядра, установив личный рекорд

Последний раз украинская команда была ниже в зачете Евро U-20 в 2015 году – с тремя "бронзами" она тогда заняла 24-е место.

На Евро-2025 U-20 в Тампере украинские атлеты завоевали серебро и две бронзы. Серебряную награду в женском толкании ядра с личным рекордом получила Ангелина Шепель. Ее награда стала первой для Украины в истории соревнований в этом виде.

Бронзовые награды выиграли Ульяна Степанюк в беге на 100 метров и Диана Мирошниченко в прыжках в длину.

Победу в общем зачете юниорского чемпионата Европы-2025 по легкой атлетике одержала сборная Италии. Ее представители завоевали 14 наград, в частности шесть – золотых.

Общий зачет юниорского Евро-2025 по легкой атлетике

1. Италия – 14 (6-3-5)

2-3. Великобритания и Северная Ирландия – 13 (5-7-1)

4. Испания – 14 (5-3-6)

...20. Украина – 3 (0-1-2)

Украинка выиграла первую в истории страны медаль на молодежном чемпионате Европы в беге на 100 метров