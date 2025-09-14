Мужская сборная Украины по пляжному футболу не будет играть в матче за третье место.

Сборная Украины по пляжному футболу среди мужчин официально отказалась от участия в поединке за бронзу Суперфинала Евролиги-2025, сообщила пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины.

Украина не вышла в финал Суперфинала Евролиги-2025 по пляжному футболу среди мужчин – матч за бронзу будут бойкотировать

"Соперником сборной Украины в матче за 3-е место должна была бы стать сборная, которая представляет страну с самопровозглашенным президентом (эта команда проиграла в другом полуфинале Испании 3:6). Однако этот поединок сборная Украины будет бойкотировать из-за того, что Беларусь – приспешница страны-террористки. Украинцы таким образом занимают 4-е место Евролиги-2025. В финальном матче главный трофей разыграют Италия и Испания", – идет речь в сообщении АПФУ.

Как известно, имеет силу приказ Министерства молодежи и спорта. Он запрещает представителям Украины и различным командам участвовать в соревнованиях против представителей России и Беларуси, если те выступают под национальной символикой.

Таким образом, украинцы заняли 4-е место в Евролиге-2025 по пляжному футболу.

