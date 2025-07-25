Министерство молодежи и спорта Украины, Национальный олимпийский комитет Украины и Федерация шахмат Украины выступили с открытым обращением.

Украинская сторона в открытом письме к руководству Международного олимпийского комитета, Совета и Секретариата Международной федерации шахмат (ФИДЕ) осудила решение Совета ФИДЕ допустить российскую команду шахматисток к чемпионату мира среди женщин 2025 года.

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"Это решение – откровенное игнорирование факта, что российские оккупанты убили уже более 600 украинских спортсменов и тренеров.

Мы имеем достаточно оснований считать, что ФИДЕ подконтрольна шахматной федерации рф. Во главе которой – гражданин России Аркадий Дворкович, функционер из окружения Путина.

Мы подчеркиваем: агрессоры используют спорт как инструмент гибридной войны.

Требуем придерживаться рекомендаций МОК от 28 марта 2023 года, относительно критериев допуска "нейтральных" спортсменов, отмены решения о допуске россиянок.

Наша позиция четкая и бескомпромиссная:

Нельзя закрывать глаза на войну и одновременно открывать двери для ее представителей. Пока гибнут наши спортсмены – российские и белорусские должны быть вне международного спорта. Как в шахматных, так и в других турнирах", – идет речь в письме.

Как известно, чемпионат мира по шахматам среди команд пройдет в ноябре в Испании.

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