Сборная Украины по фигурному катанию не получила право быть представленной на Олимпийских играх-2026 в танцах на льду. Мария Пинчук и Никита Погорелов не воспользовались последней возможностью попасть в Милан в феврале следующего года.

Украинцы фигуристы не смогли получить лицензию на Олимпийские игры-2026

Украинцы на олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano в Пекине занимали 10-ю позицию после выполнения ритмического танца. Чтобы попасть на Олимпиаду, Пинчук и Погорелову надо было финишировать в топ-4. Отставание от желаемого места составляло 7,03 балла – ликвидировать его после второго танца не удалось. За произвольную программу украинская пара получила 91,70 балла, что позволило ей занять лишь 12-е место в этом виде. По сумме двух танцев, имея 153,81 балла, Пинчук и Погорелов также заняли 12-ю позицию.

Украина впервые в истории не будет выступать на Олимпийские игры в танцах на льду. До 2010 года украинцы были представлены на Играх двумя парами, после чего на следующих трех Олимпиадах был один дуэт.

Кроме того, украинская команда гарантированно обновит антирекорд по суммарному представительству на Олимпийских играх в фигурном катании. За всю историю независимости Украина всегда квалифицировалась на Олимпиаду минимум в трех дисциплинах. На сегодня остается только один шанс попасть в Милан-2026. Получить лицензию на Олимпийские игры для Украины может Кирилл Марсак. Перед произвольной программой он занимает шестое место – от проходной пятой позиции его отделяют 1,26 балла.

