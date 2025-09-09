Объявлены имена 30 спортсменов, которые будут представлять Украину на чемпионат мира по спортивной борьбе.

Стал известен состав сборной Украины на чемпионат мира по борьбе. Имена 30 украинских борцов обнародовали на официальном сайте United World Wrestling.

Украина будет представлена двадцатью спортсменами в вольной борьбе (10 женщин и 10 мужчин), также 10 спортсменов выступят в греко-римской борьбе.

Состав сборной Украины

Вольная борьба (мужчины): Владислав Абрамов (57 кг), Камиль Керимов (61 кг), Андрей Билийчук (65 кг), Алексей Борута (70 кг), Иван Кусяк (74 кг), Василий Михайлов (79 кг), Мухаммед Алиев (86 кг), Иван Черногуз (92 кг), Давид Мчедлидзе (97 кг), Мурази Мчедлидзе (125 кг).

Вольная борьба (женщины): Оксана Ливач (50 кг), Лилия Маланчук (53 кг), Александра Хоменец (55 кг), Соломия Винник (57 кг), Мария Винник (59 кг), Ирина Бондарь (62 кг), Ирина Коляденко (65 кг), Манола Скобельская (68 кг), Алла Белинская (72 кг), Анастасия Алпеева (76 кг).

Греко-римская борьба: Корюн Саградян (55 кг), Владислав Кузько (60 кг), Александр Грушин (63 кг), Максим Евтушенко (67 кг), Парвиз Насибов (72 кг), Игорь Бычков (77 кг), Руслан Абдиев (82 кг), Ярослав Фильчаков (87 кг), Владлен Козлюк (97 кг), Николай Кучмий (130 кг).

Главными звездами команды являются Парвиз Насибов и Ирина Коляденко, которые неоднократно выигрывали призовые места на Олимпийских играх.

Напомним, что чемпионат мира по спортивной борьбе 2025 года начнется в Хорватии 13 сентября.

