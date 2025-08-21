Шесть спортсменов представят национальную команду Украины по фигурному катанию в олимпийской квалификации.

Предварительный состав участников заключительного олимпийского лицензионного турнира опубликовал Международный союз конькобежцев (ISU).

Сборная Украины по итогам главного квалификационного турнира – чемпионата мира-2025 – не получила ни одной лицензии на Олимпиаду-2026. Спортивная пара София Голиченко и Артем Даренский остановилась в шаге от попадания в проходные топ-16 чемпионата.

Последний отбор на Олимпиаду-2026 состоится на турнире в Пекине (Китай) с 17 по 21 сентября.

Предварительный состав Украины на завершающий отбор на Олимпиаду-2026:

Одиночное катание – мужчины: Кирилл Марсак (запасные – Иван Шмуратко, Вадим Новиков), женщины: София Григоренко (запасная – Таисия Спесивцева)

Спортивные пары – София Голиченко / Артем Даренский

Танцы на льду – Зои Ларсон / Андрей Капран (запасные – Мария Пинчук / Никита Погорелов)

Украинская заявка не является окончательной. Как сообщает Суспільне Спорт, ссылаясь на слова президента Федерации фигурного катания Украины (УФФК) Даниля Амирханова, решение относительно спортсменов, которые поедут в Пекин, будет принято по результатам международного турнира в Бергамо (Италия), который состоится 11-14 сентября.

В столице Китая будут разыграны по пять дополнительных лицензий в женском и мужском одиночном катании, три – в спортивных парах, и четыре – в танцах на льду.

