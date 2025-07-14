Мужская национальная команда выбрала локацию на ближайший поединок против Доминиканской Республики.

Пресс-служба Федерации тенниса Украины объявила место проведения матча мужской сборной в Кубке Дэвиса. "Сине-желтые" в борьбе за выход из Второй группы сыграют с Доминиканской Республикой в Турции.

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Поединки состоятся 12-13 сентября 2025 года на кортах отеля Megasaray в Анталии.

Стоит отметить, что эта локация уже знакома украинцам. В рамках плей-офф Кубка Билли Джин Кинг национальная женская команда сыграла здесь против сборной Чехии в 2023 году.

Напомним, в начале февраля мужская сборная Украины потерпела поражение от команды Туниса (2:3) в матче плей-офф Кубка Дэвиса и потеряла шанс выйти в Первую мировую группу.

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